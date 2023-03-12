



Мошенника, надувшего харедим на 47 миллионов арестовали перед бегством в Израиль





Йоси Энгель (35 лет), обвиняемый в обмане десятков ультраортодоксов на сумму 47 миллионов долларов, был арестован в международном аэропорту Лос-Анджелеса прямо перед посадкой на самолет, возвращающийся в Израиль.



Энгель был доставлен в окружной суд города и будет находиться под стражей до окончания судебного процесса против него. Если его признают виновным, он может получить тюремный срок до 20 лет.



Энгель прибыл из Израиля в Лос-Анджелес около месяца назад и продолжал переводить четыре миллиона долларов, украденных из денег инвесторов, на счета компаний в Израиле и частные банковские счета. Он прибыл в аэропорт на роскошном автомобиле с VIP-обслуживанием, который высадил его прямо у ног самолета. ФБР арестовало Энгеля, когда он выезжал на взлетную полосу, а самолет уже ждал его.



Власти США обвиняют Энгеля в строительстве пирамиды Понци, в ходе которой ему удалось обмануть инвесторов из Нью-Джерси и Лос-Анджелеса на 47 миллионов долларов, и все это для финансирования экстравагантного образа жизни, включавшего, в частности, азартные игры в казино и полеты на частном самолете.



Энгель пообещал по меньшей мере 29 различным ультраортодоксальным инвесторам, что их средства будут переведены в его компанию iWitness Tech, занимающуюся камерами наблюдения, а также в инвестиции в недвижимость в Бней-Браке. Он представил им ложное представление о религиозном образе жизни и с этой целью даже основал небольшую синагогу рядом с офисом своей компании в Лос-Анджелесе - чтобы давать там уроки Торы и общаться с лидерами общины.



В апреле 2020 года Энгель придумал новый инвестиционный план: он сообщил инвесторам, что у него особые отношения с мэром Бней-Брака, что позволит ему ускорить строительство квартир в многоквартирном доме, которые будут продаваться немного ниже рыночной цены для получения быстрой прибыли. Энгель отправил инвесторам видео и фотографии многоквартирного дома в Израиле, копии документов Земельного управления и даже видеозапись своего разговора с мэром, Авраамом Рубинштейном. Только позже он признался, что инвестиционный план был "основан на лжи" и что на видео, которые он отправил инвесторам, были квартиры, в которых он когда-то жил. Кроме того, выяснилось, что видео с мэром Бней-Брака, с которым у него не было близких отношений, было снято, когда он зашел в офис мэра, чтобы поздороваться и поговорить о вопросах, не связанных с недвижимостью.

