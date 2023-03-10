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Маск построит собственный идеальный город
10.03.2023 08:42 Ирина Демьянова

Маск построит собственный идеальный город

Американский миллиардер Илон Маск планирует построить свой собственный город мечты в Техасе, сообщает The Wall Street Journal.

На встречах с землевладельцами и агентами по недвижимости Маск и сотрудники его компаний описали свое видение нового проекта, как идеальный город вдоль реки Колорадо.

Запланированный город находится рядом  с уже строящимися объектами Boring и SpaceX.

Маск уже придумал имя для города будущего – Снейлбрук. Предполагается, что в городе на начальном этапе поселятся сотрудники предприятий американского миллиардера.

В соответствии с законодательством Техаса, город должен иметь не менее 201 жителя, прежде чем он сможет подать заявку на регистрацию, а затем получить одобрение окружного судьи.

По словам пресс-секретаря штата, округ Бастроп не получал заявлений от Маска или какой-либо из его организаций.

 

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