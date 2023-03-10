



Маск построит собственный идеальный город

Американский миллиардер Илон Маск планирует построить свой собственный город мечты в Техасе, сообщает The Wall Street Journal.



На встречах с землевладельцами и агентами по недвижимости Маск и сотрудники его компаний описали свое видение нового проекта, как идеальный город вдоль реки Колорадо.



Запланированный город находится рядом с уже строящимися объектами Boring и SpaceX.



Маск уже придумал имя для города будущего – Снейлбрук. Предполагается, что в городе на начальном этапе поселятся сотрудники предприятий американского миллиардера.



В соответствии с законодательством Техаса, город должен иметь не менее 201 жителя, прежде чем он сможет подать заявку на регистрацию, а затем получить одобрение окружного судьи.



По словам пресс-секретаря штата, округ Бастроп не получал заявлений от Маска или какой-либо из его организаций.



