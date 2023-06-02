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Лесные пожары оставили сотни тысяч жителей Канады без электричества
02.06.2023 09:23 Ирина Демьянова

Лесные пожары оставили сотни тысяч жителей Канады без электричества

Лесные пожары, бушующие на западе канадской провинции Квебек, лишили электроэнергии почти четверть миллиона пользователей.

Об этом сообщает  CBC News .

"Энергетическая компания Квебека пытается возобновить электропитание после того, как почти четверть миллиона пользователей остались без электроэнергии из-за лесных пожаров", - говорится в материале.

Отмечается, что в Монреале - втором размере в городе Канады - электроэнергия отсутствует почти у 100 тыс. пользователей.

Перебои со светом возникли из-за задымления и жара от лесных пожаров , которые повлекли за собой автоматическое защитное отключение двух линий электропередачи.

Пока неизвестно, когда удастся полностью восстановить электроснабжение.

 

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