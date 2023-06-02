



Лесные пожары оставили сотни тысяч жителей Канады без электричества

Лесные пожары, бушующие на западе канадской провинции Квебек, лишили электроэнергии почти четверть миллиона пользователей.



Об этом сообщает CBC News .



"Энергетическая компания Квебека пытается возобновить электропитание после того, как почти четверть миллиона пользователей остались без электроэнергии из-за лесных пожаров", - говорится в материале.



Отмечается, что в Монреале - втором размере в городе Канады - электроэнергия отсутствует почти у 100 тыс. пользователей.



Перебои со светом возникли из-за задымления и жара от лесных пожаров , которые повлекли за собой автоматическое защитное отключение двух линий электропередачи.



Пока неизвестно, когда удастся полностью восстановить электроснабжение.



