



Кровавый теракт в Канаде: 10 жертв, 15 раненых

В Канаде совершен теракт, в результате которого 10 человек погибли.

Еще минимум 15 человек получили ранения.

Поножовщина произошла в канадской провинции Саскачеван.

Жертвы были выбраны случайным образом. Полиция разыскивает двоих подозреваемых.

По данным полиции, двое подозреваемых, Дэмиен и Майлз Сандерсон, перебрались в более чем 10 разных мест и начали наносить ножевые ранения жителям.

Их заметили в автомобиле Nissan Rogue черного цвета. Полиция проинструктировала жителей соблюдать максимальные меры предосторожности — оставаться дома и не выезжать в небезопасное место, не приближаться к подозрительным людям и не ездить автостопом.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прокомментировал теракт.

"Сегодняшние теракты в Саскачеване ужасны и душераздирающие. Мое сердце и мысли с теми, кто потерял близких, и с теми, кто был ранен", - сказал он.