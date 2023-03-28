



Канада объявила о новых санкциях против Ирана

Правительство Канады заявило в понедельник, что наложит новые санкции против Ирана на две организации и восемь физических лиц в связи с нарушениями прав человека и производством беспилотников и баллистических ракет, сообщает Reuters .



Последний раунд санкций Канады против Ирана, 10-й с октября, направлен против отдельных лиц, в том числе высокопоставленных должностных лиц Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и сил правопорядка (ЛЕФ), за “грубые и систематические нарушения прав человека” в Тегеране и на северо-западе Ирана, говорится в сообщении министерства иностранных дел Канады.



Санкции также направлены против высокопоставленных иранских чиновников, занимающихся производством беспилотных летательных аппаратов и баллистических ракет.



“Мы призываем иранский режим прекратить жестокое угнетение иранского народа и добросовестно выполнить его требования“, — заявила министр иностранных дел Мелани Джоли в заявлении, которое цитирует Reuters .



Подсанкционные организации поддерживают “иранский режим, помогая ему нарушать и манипулировать онлайн-коммуникациями тех, кто протестует против режима, или поставляя ЛЕФу тактическое оборудование, используемое для жестокого подавления демонстраций“, говорится в заявлении.



Напряженность между Ираном и Западом усилилась из-за ядерной деятельности Ирана и его поставок в Россию беспилотников для войны на Украине, а также из-за подавления Исламской Республикой антиправительственных протестов.



На прошлой неделе Соединенные Штаты ввели новый пакет санкций в отношении иранских фирм и лиц, обвиняемых в закупке оборудования, используемого для иранских беспилотников.



