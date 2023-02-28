



Губернатор Флориды покончил с “корпоративным королевством” Walt Disney World

Губернатор Флориды Рон ДеСантис подписал законопроект, устанавливающий контроль над специальным налоговым округом, окружающим Walt Disney World, который в течение полувека позволял компании работать с высокой степенью автономии.



“Корпоративное королевство, наконец, подходит к концу”, — сказал ДеСантис в понедельник во время пресс-конференции.



В прошлом году республиканцы штата нацелились на Disney после того, как компания публично столкнулась с губернатором Флориды из-за закона, ограничивающего преподавание в классе гендерных вопросов и сексуальной ориентации, известного его противникам как “Не говори”гей”. Тогдашний генеральный директор Disney Боб Чапек публично выразил разочарование законопроектом, ограничивающим обсуждение ЛГБТК в школах.



Политические обозреватели расценивают атаку на компанию как возмездие за точку зрения на скандальный закон.



“Позволять корпорации контролировать собственное правительство — плохая политика, особенно когда корпорация принимает решения, влияющие на весь регион”, — сказал ДеСантис. “Этот закон лишает Disney статуса самоуправления, заставляет Disney жить по тем же законам, что и все остальные, и гарантирует, что Disney выплатит свои долги и справедливую долю налогов”.



Disney World имеет свою собственную противопожарную защиту, коммунальную службу и сервис дорог в регионе. Организация также имеет право собирать доходы для погашения задолженности и покрытия стоимости услуг. ​​​​Disney World – крупнейший работодатель в центральной Флориде, в котором работает около 75 000 человек. По данным Ассоциации тематических развлечений, в 2021 году его посетили 36,2 миллиона человек.

