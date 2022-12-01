



Элон Маск: Twitter вмешался в выборы в США

Владелец и генеральный директор Twitter Элон Маск признал, что раньше "очевидной реальностью" было то, что Twitter "вмешивался в выборы" через свою политику модерации контента.



Взрывное утверждение Маска прозвучало в ответ на комментарии Йоэля Рота, бывшего руководителя отдела доверия и безопасности Twitter, который заявил, что под руководством генерального директора Tesla социальная медиаплатформа не стала безопаснее. Рот выступал на конференции Knight Foundation во вторник, когда объяснял причины своего ухода из Twitter, обвинив Маска в том, что он управляет компанией как диктатор.



"Одним из моих ограничений было то, что если Twitter начнет управляться диктаторскими указами, а не политикой... больше нет необходимости в моей роли, в том, чем я занимаюсь", - сказал Рот, передает Reuters.



В качестве главы отдела доверия и безопасности Рот отвечал за ключевые решения по модерации контента, включая запрет на использование платформы бывшим президентом Дональдом Трампом и пресечение публикации New York Post об истории с ноутбуком Хантера Байдена. Его решение покинуть компанию стало частью массового исхода сотрудников Twitter, которые ушли из-за несогласия с “абсолютистскими взглядами Маска на свободу слова” или были уволены в результате жестких мер по сокращению расходов, принятых миллиардером.



Политика модерации контента Twitter подверглась резкой критике со стороны защитников свободы слова, особенно правых, которые обвиняют компанию в одностороннем применении своих правил в отношении консерваторов. Историю с ноутбуком Хантера Байдена замяли в преддверии президентских выборов 2020 года и, по мнению многих консерваторов, было вызвано желанием оградить тогдашнего кандидата Джо Байдена от пристального внимания к зарубежным деловым операциям его семьи.



"За последние 10 лет Twitter показал себя небезопасным и потерял доверие пользователей. Прошлая команда "доверия и безопасности" - это позор, поэтому она не имеет никакого права судить о том, что делается сейчас. У них был шанс, но они продали свою душу корпорации", - прокомментировал один из пользователей сообщение агентства Reuters о высказываниях Рота.



"Именно", - написал в ответ Маск. "Очевидная реальность, как известно давним пользователям, заключается в том, что Twitter очень долгое время не обеспечивал доверие и безопасность и вмешивался в выборы".