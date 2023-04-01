



Бывшая порноактриса Сторми Дэниелс "гордится" обвинением Трампа

Сторми Дэниелс, настоящее имя которой Стефани Клиффорд, дала в пятницу интервью британской газете The Times в разгар хаоса в медиа после предъявления обвинения бывшему президенту Дональду Трампу, пишет i24news.



Во время этого интервью актриса сказала, что “гордится” тем, что стоит у истоков обвинения в адрес бывшего главы Белого дома, и выразила “надежду“ на то, чтобы ее вызвали в суд.



“Это грандиозно и сенсационно, и я горжусь“, - сказала она.



Актриса находится в эпицентре судебной бури, которая начинает обрушиваться на бывшего президента-республиканца. Сторми Дэниелс получила 130 000 долларов перед президентскими выборами 2016 года, на которых неожиданно победил миллиардер и бывшая звезда реалити-шоу.



В разгар предвыборной кампании порнозвезда связалась с несколькими СМИ, чтобы монетизировать рассказ о своих сексуальных контактах с Трампом, состоящего на тот момент в браке.



Адвокат миллиардера Майкл Коэн заплатил Дэниелс 130 000 долларов. Вопрос в центре этого дела, исход которого на данном этапе очень неясен, заключается в том, совершил ли Трамп незаконный акт, заплатив актрисе за счет расходов на предвыборную кампанию.



Обвинения, которые, согласно некоторым источникам, составляют около тридцати различных пунктов, будут объявлены прокуратурой Нью-Йорка во вторник во время предъявления обвинений бывшему президенту-республиканцу .



