



Белый дом отказывается платить за подписку на Twitter Blue

Белый дом не планирует платить за то, чтобы официальные профили его сотрудников в Twitter продолжали верификацию. Об этом сообщило издание Axious.



Согласно информации Axios, директор Белого дома по цифровой стратегии Роб Флаэрти направил указания сотрудникам по электронной почте.



“Насколько мы понимаем, Twitter Blue не предоставляет проверку на уровне личности как услугу. Таким образом, синяя отметка теперь будет просто служить подтверждением того, что аккаунт является платным пользователем” , — говорится в электронном письме.



Эти указания не обязательно касаются государственных учреждений, но согласно источнику, знакомому с планами Белого дома, в будущем их могут прислать некоторым учреждениям и департаментам.



Некоторые чиновники Белого дома, например, президент и вице-президент, вероятно, будут продолжать использовать серую галочку верификации.



В своем электронном письме Флаэрти сказал, что в соответствии с обновленной политикой Twitter, он больше не сможет гарантировать проверку учетных записей федеральных агентств, не отвечающих новым требованиям соответствия.



На сегодняшний день Twitter Blue доступна в около 50 странах мира.



Согласно условиям подписки, пользователи Twitter Blue могут получить голубую отметку, более высокий рейтинг в ответах и поиске, вдвое меньше рекламы в ленте, возможность публикации более длинных видео и создания сообщений длиной до 4 тысяч символов, а также первоочередной доступ к новым функциям, которые будут появляться в дальнейшем.



