



Байден - Ирану: США готовы действовать “решительно”

Президент США Джо Байден в пятницу заявил, что Соединенные Штаты Америки готовы “решительно действовать“, чтобы защитить американцев. Данный комментарий прозвучал после того, как американские военные нанесли воздушные удары по силам, поддерживаемым Ираном.



Удар был нанесен в отместку за нападение, в результате которого погиб американский подрядчик и были ранены пять американских военнослужащих.



“Не заблуждайтесь: Соединенные Штаты не… стремятся к конфликту с Ираном, но будьте готовы к тому, что мы будем действовать решительно, чтобы защитить наш народ”, — сказал Байден журналистам во время официального визита в Канаду.

