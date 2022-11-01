



Атаковавший мужа Пелоси собирался взять в заложники спикера и сломать ей колени



Дэвид ДеПейп, обвиняемый в нападении на мужа Нэнси Пелоси, сообщил полиции, что планировал взять в заложники спикера палаты представителей и “сломать ей коленные чашечки”, чтобы показать другим членам Конгресса, что “у действий есть последствия”.



“Этот дом и сама спикер были конкретными мишенями”, – заявила окружной прокурор Сан-Франциско Брук Дженкинс на вечерней пресс-конференции в понедельник, объявив о государственных обвинениях против ДеПейпа, в том числе о покушении на убийство. Брук Дженкинс заявила, что ее офис подаст ходатайство о задержании Дэвида ДеПейпа, напавшего на Пола Пелоси, без права внесения залога.



В своем заявлении поздно вечером в понедельник спикер Пелоси сказала, что ее семья “очень благодарна” за “тысячи сообщений, выражающих беспокойство, молитвы и теплые пожелания”. Пол Пелоси перенес операцию из-за перелома черепа и других травм после нападения.



В дополнение к обвинениям штата, ДеПейп также был обвинен в понедельник Федеральным судом во влиянии, препятствовании или мести против федерального чиновника путем угроз или причинения вреда члену семьи. Ему также предъявлено обвинение в попытке похищения чиновника Соединенных Штатов.