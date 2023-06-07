



Анонимные "высокопоставленные представители" в ярости от комментариев Эли Коэна

12-й канал израильского ТВ сообщает о том, что вскоре после публикации комментариев министра иностранных дел Израиля Эли Коэна в связи с заявлением вице президента США Камалы Харрис о правовой реформе “официальные лица в США” "выразили возмущение".



Анонимные высокопоставленные представители” сказали: "Говорить так о вице-президенте, а она такая ярая сторонница Израиля, что в этом хорошего?" Посол США в Израиле Том Найдс сказал: "Тот факт, что вице-президент приехала на празднование 75-го Дня независимости Израиля, говорит сам за себя об отношениях между странами".



Он добавил: "Я с уважением отношусь к министру иностранных дел Коэну, но вице-президент сказал то, что администрация говорит при каждой возможности относительно общих ценностей между странами". 12-й канал напоминает, что вице-президент США имеет юридическое образование, а также большой опыт работы в данной сфере.



Харрис получила юридическое образование в Калифорнийском университете. Она была окружным прокурором Сан-Франциско, а затем также занимала должность генерального прокурора Калифорнии, пока не решила заняться политикой.

