



Американцы восстановили важные детали сбитого китайского аэростата

Соединенные Штаты сумели восстановить важные детали датчиков и электроники с китайского аэростата наблюдения, сбитого ими ранее в этом месяце, заявили в понедельник американские военные.



"Экипажам удалось собрать значительное количество обломков с места падения, включая все выявленные приоритетные части датчиков и электроники, а также крупные секции конструкции", - говорится в заявлении Северного командования США.



Китай настаивает на том, что шар, который несколько дней летал над Северной Америкой, предназначался для наблюдения за погодой, не имеющим военного назначения, но Соединенные Штаты утверждают, что это был сложный высотный шпионский аппарат, который является частью программы глобального масштаба.

Американский истребитель F-22 Raptor сбил его у побережья Южной Каролины 4 февраля, и с тех пор команды работают над извлечением обломков для анализа.