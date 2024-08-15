



Военные комендатуры в Курской области: в Украине объяснили, зачем это надо

14 августа появилась информация о возможном создании военных комендатур на территории Курской области (РФ), где сегодня идут активные боевые действия.



Зачем это надо Украине, рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире Национального телемарафона.



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Он напомнил, что вопрос военных комендатур на совещании с Президентом Украины Владимиром Зеленским, и делали это для того, чтобы "была координация среди находящихся там военных частей, в том числе для добровольной позиции ВСУ в виде оказания гуманитарной помощи местному населению, нужно будет создать военные комендатуры".



Лубинец подчеркнул, что решение, появятся военные комендатуры или нет, будет принимать военное командование Украины – этот вопрос обсуждается исключительно на основании международного права.



Напомним, военная комендатура – это орган, который действует в определенном регионе или зоне и отвечает за военные вопросы. Его сфера деятельности распространяется на: взаимодействие с местными органами власти, организация безопасности на важных объектах, обеспечение военных всем необходимым.