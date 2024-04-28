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В Николаеве в результате атаки оккупантов поврежден отель
28.04.2024 10:59 MIGnews.com

В Николаеве в результате атаки оккупантов поврежден отель

Утром 28 апреля фиксируются существенные повреждения гражданской инфраструктуры, в том числе здания гостиницы. Такие последствия атаки можно увидеть на кадрах местных спасателей.

"В результате вражеского удара БПЛА по городу повреждено здание отеля. Пожар был ликвидирован", - рассказали чрезвычайники.

В ГСЧС добавили, что в другом отеле рядом были выбиты окна, также повреждены автомобили.

"Кроме того, поврежден объект инфраструктуры", - говорится в публикации спасателей.

В Николаевской ОВА уточнили, что в результате атаки поврежден объект теплогенерирующей инфраструктуры.

Спасатели добавили, что данных о пострадавших нет. Последствия вражеского удара по Николаеву уточняются.

Фоторепортаж
В Николаеве в результате атаки оккупантов поврежден отель
В Николаеве в результате атаки оккупантов поврежден отель | Фото 1
В Николаеве в результате атаки оккупантов поврежден отель | Фото 2
В Николаеве в результате атаки оккупантов поврежден отель | Фото 3
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