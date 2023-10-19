



Украинцы сбили под Авдеевкой уже 5-й штурмовик РФ за 10 суток

Украинские бойцы сбили российский самолет Су-25 под Авдеевкой Донецкой области, сообщил спикер Объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун.



"При поддержке авиации враг продолжает пытаться окружить Авдеевку, наши воины за минувшие сутки отразили 3 атаки врага и сбили еще один вражеский штурмовик Су-25. Это уже пятый самолет, сбитый в Донецкой области за последние 10 суток", - отметил Штупун в эфире Национального телемарафона.



По его словам, оккупанты активно используют дозвуковые самолеты, которые вынуждены подлетать близко к украинским позициям.



"Также враг использует по всему Таврическому направлению Су-35 и Су-34, они не заходят в зону действия нашего ПВО, стреляют издалека, боятся", - подчеркнул представитель Сил обороны.



Также за минувшие сутки на Мелитопольском направлении военнослужащие ОСУВ "Таврия" продвинулись до 400 м юго-западнее села Вербовое Запорожской области.



Враг в течение минувших суток нанес два ракетных и 29 авиационных удара, провел 34 боевых столкновения и осуществил 930 артиллерийских обстрела. Большинство боевых столкновений произошли в Авдеевке, и еще больше – в Марьинке.

