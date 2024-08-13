



Украина не будет забирать территории РФ: в МИД дали объяснение

Украина не стремится захватывать чужие территории, включая Курскую область, но вынуждена проводить операции для защиты своих граждан и осложнения военной логистики России.



Такое заявление сделал спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий на пресс-конференции, подчеркнув, что как раз с территории Курской области с начала лета было нанесено более 2 тысяч ударов по Сумской области.



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"Украина, к сожалению, не имеет возможности наносить удары дальнобойным оружием для защиты от этого террора, поэтому необходимо освобождать приграничные территории от российского военного контингента", – пояснил Тихий.



Операция в Курской области помогает Вооруженным силам Украины достигать целей на фронте и усложняет логистику России, заявил Тихий и подчеркнул, что ВСУ действуют в полном соответствии с международным гуманитарным правом, нанося удары исключительно по военным объектам.



"Это Россия принесла войну в Украину, и вполне справедливо, что теперь эта война возвращается на территорию России. Чем быстрее Россия согласится на восстановление справедливого мира, тем быстрее прекратятся украинские рейды на территорию России", – добавил он.



Тихий также указал на возможные попытки России сфабриковать нарушения гуманитарного права, призывая международных партнеров сохранять бдительность и не поддаваться на российскую пропаганду. По его словам, реакция партнеров на операцию ВСУ в Курской области остается нейтральной и сдержанной.



Напомним, что с 6 августа 2024 года в приграничной Курской области продолжаются боевые действия, и украинские войска уже контролируют около 1 000 кв. км территории. Российские власти признают потерю контроля над 28 населенными пунктами, но аналитики DeepState говорят о 44 населенных пунктах. Американский Институт изучения войны (ISW) считает "Курский прорыв" ключевым моментом, который может изменить ход войны.