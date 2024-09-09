



Украина готовит флот дронов-убийц для защиты от "шахедов", - СМИ

Украинская армия активно работает над созданием флота беспилотных истребителей, способных защищать небо от вражеских дронов и ракетных атак. Как сообщает немецкое издание Bild, Украина уже вышла на заключительные этапы разработки новых перехватчиков, которые смогут бороться с российскими беспилотниками.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости



Украинские вооруженные силы уже применяют коптеры-перехватчики, а в ближайшем будущем в строй войдут дроны с неподвижными крыльями и беспилотные истребители, способные перехватывать вражеские аппараты на сотни километров.



Главная задача для ВСУ – найти более экономичные способы борьбы с российскими дронами, такими как "Шахед", не используя дорогие ракеты ПВО. Украина работает сразу по нескольким направлениям:



Квадрокоптеры-перехватчики – это инновация, уже внедренная в действие. Эти дроны модифицированы для ведения воздушных боев, и, как сообщает Bild, они еженедельно сбивают до 50 российских беспилотников.



Дроны-перехватчики типа "крыло" – разрабатываются для дальних перелетов, чтобы перехватывать российские разведывательные дроны на расстояниях до 60 километров и на высоте до четырех километров. Эти аппараты должны поступить в войска до конца текущего года.



Дроны-убийцы большого радиуса действия. Цель Украины – создать эффективные аппараты, способные перехватывать российско-иранские беспилотники "Шахед". Они должны обладать скоростью не менее 200 км/ч и радиусом действия до 500 километров, оставаясь при этом доступными по цене.



По прогнозам, такие дроны Украина планирует развернуть уже к 2025 году.