Удар по полигону с россиянами: в ВСУ сообщили новые детали

Силы обороны Украины подтвердили удар по полигону российских войск на левом берегу Херсонской области. Было уничтожено около 60 оккупантов. Об этом сообщила спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.



"Вся эта профанация с постановкой флага и бегством оттуда была феерически завершена тем, как вчера отработали по одному из полигонов, где, собственно, и готовят соответствующие штурмовые группы", - сказала она.



По ее словам, в результате удара были уничтожены десятки российских оккупантов.



"Работа была проведена достаточно результативно как минимум 60 захватчикам точно уже больше не вернутся на боевые позиции, а остальные данные мы еще доразведываем", - добавила спикер.



Гуменюк не раскрыла, какое вооружение было использовано для атаки, но подчеркнула, что Силы обороны "используют все имеющееся оружие и мощность".



Поздним вечером 21 февраля аналитики DeepState опубликовали видео удара, как отмечалось, по скоплению врага возле населенного пункта Подо-Калиновка на левом берегу Херсонской области. По данным аналитиков, под удар попали 328 дшп, 810 обрмп и 81 сап россиян.



Тем временем российское издание "Важные истории" заявило, что верифицировало список из 68 российских военных, которые погибли от удара ВСУ во время построения на временно оккупированной территории Донецкой области 20 февраля.



По данным издания, все военные были приписаны к воинской части 06705 в Забайкалье и служили в 36-й мотострелковой бригаде.

60+ Russian soldiers killed today in a Ukrainian double-missile strike against a Russian training ground in Podo-Kalinovka



It's 25 km from the Ukrainian Krynky bridgehead in the Kherson region.



This is a video of strike 1.



