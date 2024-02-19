



Три страны резко заблокировали финансирование турецкого оружия для Украины

Греция, Кипр и Франция заблокировали финансирование поставок для Украины беспилотников Bayraktar и артиллерийских снарядов турецкого производства, которые должны были закупаться на средства ЕС. Об этом сообщает греческое издание Kathimerini со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.



"В ходе заседания Комитета по вопросам политики и безопасности Европейского Союза в начале прошлой недели три страны заявили о своей оппозиции, наложив вето на предложение, которое, казалось, получило поддержку большинства государств-членов", - говорится в сообщении.



Издание отмечает, что постоянные представительства Греции и Кипра в ЕС некоторое время имели признаки готовящегося большого заказа со стороны Турции, который будет финансироваться за средства ЕС, предназначенные для экстренных нужд Украины.



"Когда это действительно подтвердилось, постоянные представители Греции, Кипра и Франции быстро отреагировали, заблокировав процедуру", – добавило издание.