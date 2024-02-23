



Только за полтора года в Беларусь депортировали 2500 украинских детей

В период с начала полномасштабного вторжения по октябрь 2023 года из Украины на территорию Беларуси вывезли по меньшей мере 2442 ребенка. Об этом говорится в расследовании "Радіо Свобода".



Для детей с оккупированных территорий организовали так называемый "отдых" в 13 летних лагерях Беларуси, где, как отмечают исследователи, пропагандировали идеи, "соответствуют политическим интересам России и Беларуси".



Украинским детям навязывают пропаганду российской агрессии, насильственную культуру и дискредитируют политическое руководство нашего государства, высмеивая украинский народ и его борьбу против захватнических действий РФ.



Организация вывоза



По данным расследования, к перемещению украинских детей в Беларусь имеют прямое отношение две организации:

первая – Благотворительный фонд белорусского паралимпийца и мотивационного спикера Алексея Талая;

второе - Белорусское общество Красного Креста.



Все эти действия происходят при непосредственном одобрении белорусского диктатора Александра Лукашенко.



Предложения "отдыха" поступают родителям детей напрямую от учебных заведений или представителей оккупационных администраций.



Также Радио Свобода установило, что в организации так называемого отдыха детей, где распространялись пророссийские нарративы, в 2022-м было причастно белорусское отделение ЮНИСЕФ (ООН).



Пропаганда российской агрессии и культуры



В том числе детям с оккупированных территорий Украины в качестве "развлекательной программы" организуют мероприятия по военной подготовке. Во время них несовершеннолетним пропагандируют положительное отношение к вооруженной агрессии и восхваляют русскую и белорусскую армии.



Во время "культурных мероприятий" в белорусских лагерях детям проводят концерты с участием артистов РФ, откровенно поддерживающих войну против Украины.



Депортация детей



С начала полномасштабного вторжения Россия на постоянной основе депортирует украинских детей во временно оккупированный Крым, Беларусь или отдаленные районы России.



Депортация стала поводом к тому, чтобы Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест диктатора Владимира Путина и уполномоченную по правам ребенка в РФ Марию Львову-Белову.



Накануне по словам омбудсмена Дмитрия Лубинца стало известно, что Украине понадобится не менее 55 лет, если она будет ежедневно возвращать домой хотя бы одного депортированного Россией ребенка.