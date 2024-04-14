



The Sun: До средины лета Крымский мост падет

В английском таблоиде The Sun вышел материал, который утверждает, что к середине уже этого лета Крымский мост - гордость Путина, будет уничтожен.



Для проведения этой операции понадобится всего-ничего - 20-40 ракет Storm Shadow, самолеты F-16 и морские надводные дроны.



Кроме прочего The Sun опубликовал карту-план освобождения Крыма.



Очень у вас все просто, дорогие друзья! Но, позвольте, а где же самолеты, американская помощь?.. Начнем с простого - где снаряды 155мм в колличестве 1 млн штук на март месяц?..

