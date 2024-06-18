



СМИ: В Киеве неизвестный расстрелял казахского оппозиционера

В Киеве неизвестный совершил нападение на водителя припаркованного авто, открыв по нему огонь из оружия. Полиция ищет нападавшего. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.



"В столичную полицию линию 102 поступило сообщение о том, что на улице В. Ярмолы слышны выстрелы. В адрес немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции", - говорится в сообщении.



Предварительно правоохранители выяснили, что к припаркованному на улице авто, в котором находился муж с женой, подошел неизвестный и выстрелил в мужчину, после чего скрылся. В полиции уточнили, что женщина не получила ранений.



"На месте происшествия работают все службы, решается вопрос предоставления правовой квалификации, принимаются меры по установлению и задержанию нападавшего", - сообщают правоохранители.



Позже РБК-Украина удалось выяснить, неизвестный в Шевченковском районе столицы выстрелил в казахского оппозиционера Айдоса Садыкова, который известен своей критикой властей Казахстана.



На данный момент известно, что Садыков выжил, но находится в тяжелом состоянии после покушения. Об этом журналистам Страны сообщили правоохранители.



Из-за большого резонанса, на место приезжал и глава полиции области Андрей Небытов. По данным источников, киллер стрелял в голову, используя глушитель.