



Военные РФ расстреляли украинских военнопленных. Офис Генпрокурора открыл дело

В сети появилось видео с камеры дрона, на котором зафиксировано, как российские военные с нескольких метров расстреляли трех пленных десантников, поставив перед этим их на колени. Позже Офис Генпрокурора Украины опубликовал некоторые детали.



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"Это видео станет очередным документом на международном трибунале. На нем видно, как троих десантников поставили на колени и расстреляли с расстояния в несколько метров", – написал украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко и выложил в своем Telegram-канале соответствующую запись с камеры дрона.



Он описал видео так: "За расстрелом пленных наблюдает человек в форме... вероятно, это российский военный, командующий казнью. Видео, снятое дроном, является подтверждением того, что оккупанты просто изверги, не соблюдающие правила и обычаи ведения войны".





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Трагедия случилась под Запорожьем. Прокуратура начала расследование по факту расстрела российскими военными украинских военнопленных. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

По данным следствия, военнослужащие армии РФ в декабре 2023 года во время боевого столкновения с Силами обороны Украины вблизи населенного пункта Роботино Запорожской области взяли в плен трех украинских защитников.

Через час, в нарушение ст. 3 Женевской конвенции об обращении с военнопленными, оккупанты их расстреляли.

Видео об этом сейчас появилось и распространилось в интернете.

"Под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством", - говорится в сообщении Офиса генпрокурора Украины.