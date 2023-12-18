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РФ фактически свернула корабельную группировку, – украинские военные
18.12.2023 11:31 MIGnews.com

РФ фактически свернула корабельную группировку, – украинские военные

В понедельник, 18 декабря, Российская Федерация вывела из временно оккупированного ею Крыма в Новороссийск все ведущие корабли, среди которых и 10 носителей ракет. 

Об этом сообщил Telegram-канал "Крымский ветер". 

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Об этом свидетельствуют и спутниковые снимки за 17 декабря, которые показывают, что в настоящее время в порту Новороссийска находятся 20 российских кораблей, 10 из которых – ракетоносители.

Носители крылатых ракет "Калибр": 

  • 2 из 2 фрегатов типа "Адмирал Григорьевич";
  • 3 из 3 морских ракетоносителей проекта 21631 "Буян-М";
  • 4 из 4 подлодок проекта 636.3 "Варшавянка";
  • 1 из 3 морских ракетоносителей проекта 22800 "Каракурт"
Другие корабли:
  • 3 патрульных корабля проекта 22160 типа "Василий Быков" (из них один из зенитно-ракетных пушечных комплексов "Тор" на борту);
  • 3 больших десантных корабля проекта 775;
  • 1 большие десантные корабли проекта "Иван Грен";
  • 3 тральщика проекта 266М "Аквамарин".





То, что корабельная группировка РФ в Черном и Азовском морях фактически свернута, подтвердила и начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк.

"В целом корабельная группировка врага фактически свернута. В последнее время 2-3 единицы, а иногда до 5, вместе могут собраться в Черном и Азовском морях. Как правило, в Азовском море дежурит одна единица, которая контролирует надводную обстановку и Керченский пролив. А в Черном море это преимущественно обычное патрулирование и охрана мест базирования, то есть это 2-4 единицы, которые уже забыли, какая навигация в северо-западной части Черного моря" – рассказала Гуменюк.
 

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