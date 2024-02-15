



Ракетная атака РФ по Украине: есть попадания, есть раненые. Подробности. Фото

Рано утром 15 февраля Россия в очередной раз атаковала Украину. Это был комбинированный удар. Ракеты разного типа запускались и с воздуха, и с моря.



Шесть стратегических бомбардировщиков Ту-95 вылетели с аэродрома Оленья в Мурманской области около 02:00 по киевскому времени, и уже к 5 часам утра в Украине начала объявляться воздушная тревога. Воздушные силы подтвердили запуск россиянами ракет "Калибр" из Черного моря.



После 06:00 в Киеве прогремели взрывы. Громко работала ПВО в Днепре и Запорожье. Во Львове зафиксирован прилет ракеты в черте города. В нескольких домах взрывной волной выбило окна.



Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, всего было зафиксировано пуски 26 ракет различных типов: крылатые, баллистические, управляемые авиационные, зенитные управляемые. Силами и средствами ВС ВСУ уничтожено 13 ракет различных типов.



Все подробности утренней атаки мы собрали в одном материале



▫️ Киев отбивал разные типы ракет



На Киев российские войска направили ракеты разного типа. На город они "заходили" с разных направлений. По оперативной информации, в столице без жертв и разрушений. Система жизнеобеспечения города работает в штатном режиме, сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в своем Telegram-канале, и поблагодарил воинов ПВО за отличную работу.



Воздушная тревога в столице продолжалась более 2 часов. Силами и средствами противовоздушной обороны все вражеские ракеты, которые летели на Киев, были уничтожены.



Их точное количество Попко не назвал – об этом расскажут в своем отчете Воздушные Силы ВСУ.



Тем временем мэр Бучи опубликовал видео, на котором показана воронка в селе Буда-Бабинецкая под Киевом от прилета ракеты.







▫️ Во Львове есть попадания и пострадавшие



Во Львове подтвержден "прилет" в объект инфраструктуры и трое пострадавших мирных граждан. Пострадавшие – мужчина и женщина, которые живут в домах на Научной, где взрывной волной выбило стекла в окнах жилых домов. У пострадавших – резаные раны. Помощь им оказали на месте. Еще одного мужчину с гематомой надбровного участка госпитализировали, сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.



В Львовской ОВА подтвердили попадание в объект инфраструктуры во Львове, где до сих пор продолжается пожар.



"В 16 жилых домах на Научной взрывной волной выбило часть окон, повреждены машины, которые были припаркованы рядом. Сейчас на месте работают все службы. Информация дополняется", – констатировал Максим Козицкий.



В свою очередь мэр Львова Андрей Садовой сообщил в своем Telegram-канале, что, по предварительной информации, на регион летело более 10 ракет. ПВО хорошо отработали эту атаку, но все же одно попадание в объект инфраструктуры есть.



Кроме того, он показал последствия утренней атаки на Львов, уточнив, что пострадали, помимо жилых домов, две школы и один детский сад.



"Выбиты более 400 окон. В общем повреждено 18 жилых домов. Есть трое раненых львовян, им оказали помощь, их жизни ничего не угрожает", – написал Андрей Садовой.



▫️ В Запорожье - попадание по объекту инфраструктуры, есть раненые



В результате атаки по Запорожью утром 15 февраля российские ракеты поразили инфраструктурный объект – на данный момент зафиксировано уже четверо пострадавших, сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в своем Telegram-канале.



"Повреждения получили многоквартирные дома, учебное заведение и помещения объекта торговли (выбиты окна, повреждены кровли). На местах уже работают соответствующие службы", – добавил он.



▫️ Полтавщина: есть попадание в склады



В Миргородском районе Полтавской области зафиксировано попадание в складское помещение во время российской воздушной атаки.



В результате "прилета" произошел пожар на площади 100 квадратных метров, сообщил глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин, уточнив, что, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших.



▫️ На Хмельнитчине - работала ПВО также были слышали взрывы.

Взрывы в регионе раздались примерно в 06:30 утра. Перед тем в командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали о движении вражеских ракет в направлении Хмельницкой области. Кроме того, позже также фиксировались ракеты противника в воздушном пространстве региона.



▫️ Днепр тоже слушал звуки взрывов



Звуки взрывов в Днепре было слышно около 06:15. Спустя примерно 10 минут в городе раздались повторные взрывы. командовании Воздушных сил предупреждали о фиксации движения вражеских ракет в направлении Днепра. "Ракета на Днепр... Днепр в укрытие", - предупреждали военные.



▫️ На Харьковщине российская ракета убила женщину



Отметим, еще до массированной атаки, около полуночи 15 февраля, войска РФ нанесли ракетный удар по Чугуеву Харьковской области, в результате которого погибла женщина.



Как рассказала городской голова Галина Минаева, ракета попала в район жилой застройки, и там под завалами обнаружили тело. Всего, по данным Минаевой, прозвучали два взрыва. На месте попадания специалисты продолжают осмотр и фиксацию последствий вражеской ракетной атаки.



Посольство США отреагировало на утренний массированный ракетный обстрел РФ территории Украины.



В частности, на взрывы в столице отреагировала посол США Бриджит Бринк в соцсети Х (Twitter), сообщив, что воздушные тревоги сегодня с 05:00 утра в Киеве и по всей Украине.



"Уже в 06:15 было слышно, как в столице работает противовоздушная оборона – спасибо вам, отважные защитники! Еще одно подчеркивание необходимости оказания поддержки Украине уже сейчас", – написала американский посол.