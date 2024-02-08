



​​​​​​​Почему Зеленский решил отправить Залужного в отставку

Решение отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного было принято из-за ряда причин. Одна из них - потребность в пересмотре тактики действий. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.



Он напомнил, что президент Владимир Зеленский решил провести системное обновление руководящего состава ВСУ, включая главнокомандующего.



"Решение обусловлено необходимостью пересмотреть тактику действий, не обеспечившую в полном объеме должного результата в прошлом году, не допустить стагнации по линии фронта, негативно влияющую на общественные настроения", - сказал Подоляк.



Также он уточнил, что среди причин - потребность в поиске новых функциональных и высокотехнологичных решений для возможности удержания и развития инициативы, а также важность запуска процесса реформирования управленческих принципов в армии.



В Государственном департаменте США уже также прокомментировали перестановки в украинском оборонном ведомстве.



"Это суверенное решение украинской власти", - заявил представитель Госдепа США Ведант Пател.



В то же время, официальный представитель Госдепа США Джон Кирби подчеркнул, что Белый дом будет продолжать работать с любым Главнокомандующим.



"Президент Зеленский - Верховный главнокомандующий своими вооруженными силами. Он решает, кто будет его руководством в армии... И мы будем работать с теми, кто будет руководить его вооруженными силами", - сказал Кирби.



Тем временем указ о указ об увольнении Главнокомандующего Залужного уже появился на сайте Офиса Президента. О назначении на должность Главкома ВСУ Сырского также уже опубликовали.







