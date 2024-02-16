



Палата представителей США ушла на каникулы, не проголосовав за помощь Украине

Палата представителей США ушла на каникулы до конца февраля, не проголосовав принятый Сенатом законопроект с пакетом помощи Украине, Белый дом раскритиковал такой шаг. Об этом сообщил представитель Белого дома Эндрю Бейтс.



В заметке Бейтса отмечается, что Белый дом возмущен по поводу того, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон объявил перерыв (в Палате представителей - ред.) "без рассмотрения принятого Сенатом пакета помощи Украине".



Бейтс добавил, что Джонсон объявил каникулы "вместо того, чтобы положить конец вреду, который он наносит нашей национальной безопасности".



"Каждый день, когда спикер Джонсон вызывает ухудшение нашей национальной безопасности, Америка проигрывает.

И каждый день, когда он откладывает голосование, авторитет республиканцев в Конгрессе у американского народа падает.



...вместо того, чтобы прекратить политизацию безопасности страны, спикер Джонсон убегает, отправляя Палату представителей на досрочные каникулы...



...он продолжает укреплять кровавые военные усилия России и иранский режим в ущерб американской национальной безопасности, рабочим местам в США и нашим ближайшим альянсам", - заявил Бейт.



Напомним, 13 февраля Сенат США одобрил двухпартийный законопроект о финансировании, предусматривающий помощь Украине, Израилю и другим странам-союзникам.



Президент США Джо Байден в экстренном обращении 13 февраля призвал Джонсона "немедленно" вынести на голосование законопроект с дополнительным финансированием для Украины, который принял Сенат.



Однако Джонсон заявил, что сенатскому законопроекту не хватает более жестких мер по безопасности границ, которых требовали республиканцы из Палаты представителей, и что он не будет ставить его на голосование в нижней палате.