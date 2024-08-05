



Израильский автор Алексей Железнов написал песню о ВСУ: видео

“Песен я написал немало, но исполнены лишь небольшая часть: два лирических романса, песня про Тель-Авив, Колыбельная на украинском языке, юмористические песни. Многие в бардовском стиле исполнил Евгений Кабрун.



Песня, которую вы сейчас услышите, написана была год или более назад, задолго до нашей войны, и посвящена она армии Украины. а конкретно я посвящаю ее - спецназу Альфа, где сейчас служит близкий мне человек.



Желающие порассуждать, что мне надо писать только про Израиль, сразу могут отправляться за русским кораблем. Слушать никто не должен, нравится никому не должно, но все антиукраинские пассажи настоятельно рекомендую держать при себе. Во избежание, так сказать”. (Алексей Железнов)





Волки



Автор музыки, аранжировщик и студия Александр Койфман.

Текст Алексей С. Железнов.

Вокал Александр Калиниченко.

Бэк-вокал Хелена Гаон (Helena Strazdauskaite)

Монтаж видео DarkNet

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Припорошенной пеплом степью

Меж воронок, и след во след

Волки шли, растянувшись цепью,

Обгоняя слегка рассвет.



Пригибаясь от свиста пули,

Чуя в воздухе смрад врагов,

Волки шли, вдоль уснувших улиц,

Мимо вымерших городов.



Вой просился к луне из пасти,

Но в безмолвии брел вожак,

Волки шли, и рвались на части

В смертном страхе сердца собак.



И врывались они в окопы,

В ход пуская клыки, ножи,

Волки шли, шли бойцы пехоты,

Смертоносные миражи.



За Херсон, за Ирпень, за Бучу,

За разрушенный мстя Бахмут,

Волки шли, словно львы могучи,

Волки верили, что дойдут.



Припорошенной пеплом степью

Меж воронок, и след во след

Волки шли, растянувшись цепью,

Приближая собой рассвет.



***

Посвящается спецназу СБУ "Альфа" и всем воинам ВСУ