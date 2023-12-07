



Депутат Бундесвера предложил отправить украинцев из ТРО "Мюнхен" назад в Украину

Про Территориальные резервные отряды (ТРО) "Закарпатья", "Монако", "Мюнхена" ходят целые легенды. Кто не знает, – объясним: так называют тех украинцев, которые, в первые дни полномасштабного вторжения РФ сумели правдами-неправдами покинуть Украину и обустроиться в лучших местах Европы и далеко за ее пределами.



Вопросов к этим мужчинам, которые умеют привлечь к себе внимание скандальными выходками, поднакопилось. И, как оказалось, не только у рядовых украинцев, но и у европейских политиков.



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Так, депутат Бундесвера Родерих Кизеветтер предложил вернуть украинских граждан из ТРО в Мюнхене в Украину, и тем самым обеспечить поддержку на фронте.



И она будет достаточно ощутимой. Немецкий депутат даже озвучил цифры. По его данным, в Евросоюзе на сегодняшний день проживает более 600 тысяч украинских мужчин, из которых 220 тысяч – в Германии. Эти граждане могли бы вернуться на родину и активно участвовать в поддержке украинских военных на фронте, считает Кизеветтер.



"ЕС должен призвать этих молодых мужчин вернуться на родину для помощи на фронте и в тылу. Это помогло бы облегчить положение солдат на передовой. Они также помогли бы в поддержке Красного Креста, в расчистке завалов, в пожарной службе, в гражданской поддержке", – уверен депутат Бундесвера.



