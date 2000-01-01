30.09 19:59 MIGnews.com

Зеленский не явился на мероприятия в Бабьем Яру

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Президент Украины впервые не присутствовал на официальных мероприятиях по случаю годовщины трагедии Бабьего ЯраПрезидент Украины Владимир Зеленский по неизвестным причинам пропустил официальные мероприятия по чествованию жертв трагедии Бабьего Яра в Киеве.Об этом сообщают ряд украинских СМИ со ссылкой на свидетельства участников памятных мероприятий.Впоследствии украинский президент в частном порядке явился к мемориальному комплексу с охраной и привез красные розы.Стоит отметить, что еще утром пресс-служба главы украинского государства обнародовала обращение президента к украинцам по случаю 78-й годовщиной трагедии Бабьего Яра.Зеленский подчеркнул, что такие страницы истории следует помнить, чтобы не допустить новых ошибок. Он также считает, что украинцы всегда будут соблюдать единство в стремлении пресечь любые проявления вражды на расовой или национальной почве.78 лет назад в киевском Бабьем Яру случилась трагедия, о которой знают далеко за пределами Украины. Десятки тысяч евреев, включая маленьких детей, были расстреляны за два дня – 29 и 30 сентября 1941 года. Также в Бабьем Яру расстреливали участников украинского подполья.Преступления нацистов уже после войны расследовал Народный комиссариат внутренних дел СССР (НКВД). Следователи допрашивали немногих свидетелей, выживших в Бабьем Яру, выясняя подробности расстрелов и пытаясь узнать имена исполнителей.