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Зеленский не явился на мероприятия в Бабьем Яру | Фото:30.09 19:59   MIGnews.com

Зеленский не явился на мероприятия в Бабьем Яру

Президент Украины впервые не присутствовал на официальных мероприятиях по случаю годовщины трагедии Бабьего Яра

Президент Украины Владимир Зеленский по неизвестным причинам пропустил официальные мероприятия по чествованию жертв трагедии Бабьего Яра в Киеве.

Об этом сообщают ряд украинских СМИ со ссылкой на свидетельства участников памятных мероприятий.

Впоследствии украинский президент в частном порядке явился к мемориальному комплексу с охраной и привез красные розы.

Стоит отметить, что еще утром пресс-служба главы украинского государства обнародовала обращение президента к украинцам по случаю 78-й годовщиной трагедии Бабьего Яра.

Зеленский подчеркнул, что такие страницы истории следует помнить, чтобы не допустить новых ошибок. Он также считает, что украинцы всегда будут соблюдать единство в стремлении пресечь любые проявления вражды на расовой или национальной почве.

78 лет назад в киевском Бабьем Яру случилась трагедия, о которой знают далеко за пределами Украины. Десятки тысяч евреев, включая маленьких детей, были расстреляны за два дня – 29 и 30 сентября 1941 года. Также в Бабьем Яру расстреливали участников украинского подполья.

Преступления нацистов уже после войны расследовал Народный комиссариат внутренних дел СССР (НКВД). Следователи допрашивали немногих свидетелей, выживших в Бабьем Яру, выясняя подробности расстрелов и пытаясь узнать имена исполнителей.


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