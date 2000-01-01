30.01 21:03 MIGnews.com

"Украинцы позволили евреям доминировать на своей родине"

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Старший экономист в Украине заявил, что лидеры страны тайно служат Израилю. Иосиф Сытник, заведующий кафедрой во Львовском политехническом университете, высказался в поддержку антисемитской теории заговора.Сытник написал пост-эссе в Facebook, приложив фотографии визита в Израиль нынешнего президента Украины Владимира Зеленского и предыдущего премьер-министра, еврея Владимира Гройсмана, а также бывшего президента Петра Порошенка. На всех фотографиях политики в кипе."У себя дома", пишет Сытник, "украинские политики - грешники, продвигающие рабство и самоуничтожение."Но "у Стены Плача в Иерусалиме они на мгновение снимают свои украинские маски, отказываются от своих ролей, которые они выполняют зрелищно в Украине, и становятся реальными. Ибо в этом месте у них есть капля совести, веры, чувства долга и ответственности за свои корни, там они испытывают страх за свои грехи, там они действительно боятся своего Бога и закона.""Их доминирование в Украине является проблемой, созданной в основном самими украинцами."Эдуард Долинский, директор Украинского еврейского комитета, заявил в Facebook, что текст "подобен странице из "Протоколов сионских мудрецов"", ссылаясь на антисемитскую книгу рубежа 20-х годов прошлого века.Долинский сказал, что текст Сытника вызвал у него сомнения относительно "как состояния экономики, так и высшего образования в Украине".