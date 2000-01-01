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Война на Донбассе: Украина поменялась пленными с РФ | Фото:29.12 18:16   MIGnews.com

Война на Донбассе: Украина поменялась пленными с РФ

В Украину в рамках обмена пленными ернулись 76 украинцев, удерживаемых боевиками террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

Об этом сообщает украинское издание "Обозреватель" со ссылкой на соответствующее заявление, которое в воскресение, 29 декабря, было опубликовано офисом президента Украины Владимира Зеленского.

"Взаимное освобождение удерживаемых лиц завершилось. 76 наших – в безопасности на подконтрольной Украине территории. Подробности позже", – сказано в сообщении.


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