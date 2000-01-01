29.09 15:20 MIGnews.com

Зеленский про Бабий Яр и Холокост: это предупреждение

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Президент Украины Владимир Зеленский 29 сентября почтил память жертв Холокоста в Киеве, в день памяти расстрелов в Бабьем Яру.В украинской столице устроили мемориальное мероприятие "Марш памяти", посвященный трагедии еврейского народа."Память Бабьего Яра, Холокоста - это предупреждение для всего человечества о том, что идеология нетерпимости и насилия может вернуть нас в страшное прошлое, когда самое дорогое – человеческая жизнь – становилось лишь разменной монетой в руках диктаторов. Убежден, Украинский народ всегда будет единым в стремлении никогда не допускать любых проявлений вражды на расовой или национальной почве. Вечная память погибшим в Бабьем Яру и всем жертвам Второй мировой войны", – сказано в сообщении пресс-службы.На мероприятие вышли молодежь, учащиеся нескольких школ Киева и неравнодушные граждане. Марш начался на улице Сечевых стрельцов, возле кинотеатра "Киевская Русь"."Трагические страницы истории следует помнить не только, чтобы чтить память о погибших, но и для того, чтобы сделать выводы из прошлого и не допустить ошибок в будущем", - добавил украинский лидер.