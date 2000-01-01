Саакашвили возвращается в Украину

28 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который возвращает украинское гражданство Михаилу Саакашвили, сообщает пресс-служба украинского президента
Экс-президент Грузии поблагодарил президента Украины за его решение. «Спасибо президенту Зеленскому! Слава Украине!» – написал он в Фейсбуке.
Михаил Саакашвили лишился украинского гражданства в июле 2017 года по решению бывшего президента Петра Порошенко.
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него было возбуждено несколько уголовных дел. В Украине он находился с 2014 года. В 2015 году Саакашвили был назначен главой Одесской областной госадминистрации и получил украинское гражданство.
В 2016 году Саакашвили был уволен с должности, а в 2017 году лишен украинского гражданства, так как он, по мнению украинских властей, предоставил неверные данные при получении украинского паспорта. Саакашвили в это время находился в Польше. С помощью сторонников ему удалось прорваться через границу в Украину. Саакашвили депортировали в Польшу и запретили въезд в Украину до 2021 года.