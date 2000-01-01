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29.01 21:44   MIGnews.com

В Украине мошенники торгуют "вакцинами" от коронавируса

На торговой площадке OLX появились объявления о продаже "вакцины" от коронавируса.

Некий владелец "противоядия" пишет, что проживает в Харькове, но готов продать и отправить "вакцину" в любую точку Украины.

В описании объявления написано, что "разработано данное противоядие в Израиле лучшими специалистами своего дела".

Тем временем, другой "умелец" предлагает по сходной цене обзавестись маской от коронавируса.


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