28.12 22:15 MIGnews.com

В Припяти впервые со времен трагедии на ЧАЭС поставили елку

В Припяти впервые после аварии на Чернобыльской АЭС установили новогоднюю елку, а бывшие жители города приехали на церемонию открытия и украсили дерево игрушками и фотографиями.#чернобль #припять #украина #аэс pic.twitter.com/UWeLTdxxtI — naran_official (@Naran_officiall) December 26, 2019

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В украинском городе Припять на площади около дома культуры «Энергетик» в центральной части города впервые со времени взрыва на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции установили символ Нового года.На своеобразное "торжество" приехали люди, 33 года назад навсегда покинувшее это место из-за радиационного заражения.Небольшую ель украсили игрушками и своими фотографиями тех лет. Неизвестно, превратится ли это мероприятие в традицию.Через день после аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) 26 апреля 1986 года началась эвакуация. Жителям Припяти обещали, что они смогут скоро вернуться домой. Личные вещи и домашних животных брать с собой запрещалось. За считанные часы город с населением почти 50 тысяч человек полностью опустел.Из-за того, что информирование о радиационной аварии было крайне ограниченным и несвоевременным, почти никто не следовал мерам предосторожности. В результате подсчитать общее количество пострадавших до сих пор не представляется возможным.После дезактивации большей части зараженных территорий, стало возможным посеещение зоны отчуждения, сформированной вокруг ЧАЭС. Проживание или длительное нахождение там без специального разрешение недопустимо, однако были созданы туристические маршруты. Любой желающий может отправиться в место самой известной техногенной катастрофы.С выходом телесериала «Чернобыль» популярность Припяти резко возросла и в общей сложности за вторую половину 2019 года там уже побывало более ста тысяч человек.