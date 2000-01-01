День Памяти жертв Холокоста: из Украины прибыли репатрианты
В понедельник, 27 января, 184 новых репатрианта из Украины на 6 разных рейсах Фонда Дружбы прилетели в аэропорт им.Бен-Гуриона. Один из новоприбывших, 38-летний Александр Шуфотинский, рассказал об антисемитских настроениях в стране исхода в последние годы: "Ситуация в Украине очень сложная, одна из самых худших в Европе в целом, и я чувствую, что количество антисемитских инцидентов постоянно растет".
В Международный День Памяти жертв Холокоста, министерством диаспоры был опубликован отчет об антисемитизме за 2019 год. В отчете отмечается, что в Украине, за последний год, число зарегистрированных антисемитских инцидентов сократилось, но на практике антисемитские настроения продолжаются. Более того, из отчета следует, что во второй половине 2019 года антисемитская риторика усилилась.
На фоне информации, опубликованной в отчете министерства диаспоры, значительное количество репатриантов из Украины, прибывших с помощью Фонда Дружбы, также отмечают, что они ощущали опасность и подвергались нападениям из-за своего происхождения. Семья Шуфотинских Александр (38), Виктория (35), Сергей (13) и Елизавета (7) родом из Кривого Рога, и для них решение репатриироваться было очевидным: "Я всегда гордился своими еврейскими корнями. Я не менял свою фамилию, несмотря на издевательства и презрение, которые встречались на каждом шагу" - сказал Александр. "Я часто слышал в свой адрес неприятные слова, связанные с моим происхождением. Я не хотел, чтобы мои дети росли в такой атмосфере. Для меня было важно, чтобы моя семье жила свободно, не скрывая своё происхождение". Семья Шуфотинских решила поселиться в Хайфе.
То, что следует из опубликованного сегодня отчета, и ощущения репатриантов - не соответствуют словам Президента Украины, сказанными на прошлых выходных. Во время визита Владимира Зеленского в Израиль по случаю 75-й годовщины освобождения Освенцима, президент дал интервью 9-ому каналу. Его спросили об антисемитизме в Украине, и Зеленский ответил, что «в Украине нет антисемитизма... Есть, конечно, несколько радикальных случаев, но по сравнению с другими странами это незначительное явление... "
В Фонде Дружбы отметили: «Мы рады начать 2020 год, помогая репатриантам со всего мира перебраться в Израиль. К сожалению, антисемитизм все еще поднимает голову во многих частях света, и многие из новоприбывших ощутили это на себе. В этот символический день, важно помнить о том, что у еврейского народа есть дом, в котором евреи могут жить полноценной еврейской жизнью и не скрывать свое происхождение".
Среди репатриантов, прибывших вчера на 6 рейсах 31 ребенок. Самому молодому один год. Самой старшей репатриантке, которая в свое время пережила Холокост, 83 года. Город Хайфа является самым популярным среди репатриантов, прибывших сегодня – там поселятся 20 человек. Нетания, Нагария, Бат Ям, Акко, Ришон ле-Цион и Кирьят-Ям – также примут большое количество репатриантов.
Фонд Дружбы функционирует на протяжении более 20 лет, помогая евреям репатриироваться в Израиль. В течение этого времени Фонд выделил более 200 млн. долларов, оказав таким образом содействие около 750000 новых репатриантов. На протяжении многих лет Фонд является основным спонсором «Еврейского агентства»; среди его заслуг также помощь в создании организации «Нефеш бе-нефеш». В 2014 году Фонд начал самостоятельно оказывать поддержку новым репатриантам и таким образом помог репатриироваться в Израиль более 20500 евреев из 30 стран.