28.01 11:39 MIGnews.com

День Памяти жертв Холокоста: из Украины прибыли репатрианты

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В понедельник, 27 января, 184 новых репатрианта из Украины на 6 разных рейсах Фонда Дружбы прилетели в аэропорт им.Бен-Гуриона. Один из новоприбывших, 38-летний Александр Шуфотинский, рассказал об антисемитских настроениях в стране исхода в последние годы: "Ситуация в Украине очень сложная, одна из самых худших в Европе в целом, и я чувствую, что количество антисемитских инцидентов постоянно растет".В Международный День Памяти жертв Холокоста, министерством диаспоры был опубликован отчет об антисемитизме за 2019 год. В отчете отмечается, что в Украине, за последний год, число зарегистрированных антисемитских инцидентов сократилось, но на практике антисемитские настроения продолжаются. Более того, из отчета следует, что во второй половине 2019 года антисемитская риторика усилилась.На фоне информации, опубликованной в отчете министерства диаспоры, значительное количество репатриантов из Украины, прибывших с помощью Фонда Дружбы, также отмечают, что они ощущали опасность и подвергались нападениям из-за своего происхождения. Семья Шуфотинских Александр (38), Виктория (35), Сергей (13) и Елизавета (7) родом из Кривого Рога, и для них решение репатриироваться было очевидным: "Я всегда гордился своими еврейскими корнями. Я не менял свою фамилию, несмотря на издевательства и презрение, которые встречались на каждом шагу" - сказал Александр. "Я часто слышал в свой адрес неприятные слова, связанные с моим происхождением. Я не хотел, чтобы мои дети росли в такой атмосфере. Для меня было важно, чтобы моя семье жила свободно, не скрывая своё происхождение". Семья Шуфотинских решила поселиться в Хайфе.То, что следует из опубликованного сегодня отчета, и ощущения репатриантов - не соответствуют словам Президента Украины, сказанными на прошлых выходных. Во время визита Владимира Зеленского в Израиль по случаю 75-й годовщины освобождения Освенцима, президент дал интервью 9-ому каналу. Его спросили об антисемитизме в Украине, и Зеленский ответил, что «в Украине нет антисемитизма... Есть, конечно, несколько радикальных случаев, но по сравнению с другими странами это незначительное явление... "В Фонде Дружбы отметили: «Мы рады начать 2020 год, помогая репатриантам со всего мира перебраться в Израиль. К сожалению, антисемитизм все еще поднимает голову во многих частях света, и многие из новоприбывших ощутили это на себе. В этот символический день, важно помнить о том, что у еврейского народа есть дом, в котором евреи могут жить полноценной еврейской жизнью и не скрывать свое происхождение".Среди репатриантов, прибывших вчера на 6 рейсах 31 ребенок. Самому молодому один год. Самой старшей репатриантке, которая в свое время пережила Холокост, 83 года. Город Хайфа является самым популярным среди репатриантов, прибывших сегодня – там поселятся 20 человек. Нетания, Нагария, Бат Ям, Акко, Ришон ле-Цион и Кирьят-Ям – также примут большое количество репатриантов.Фонд Дружбы функционирует на протяжении более 20 лет, помогая евреям репатриироваться в Израиль. В течение этого времени Фонд выделил более 200 млн. долларов, оказав таким образом содействие около 750000 новых репатриантов. На протяжении многих лет Фонд является основным спонсором «Еврейского агентства»; среди его заслуг также помощь в создании организации «Нефеш бе-нефеш». В 2014 году Фонд начал самостоятельно оказывать поддержку новым репатриантам и таким образом помог репатриироваться в Израиль более 20500 евреев из 30 стран.