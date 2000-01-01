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На сайте Львовской ОГА поздравили с 77-летием дивизии СС 27.05 11:32   MIGnews.com

На сайте Львовской ОГА поздравили с 77-летием дивизии СС

На официальном сайте Львовской областной государственной администрации разместили поздравление с 77-летие создания дивизии СС "Галичина".

О том, что дивизия входила в состав войск СС нацистской Германии, не упоминается. Об этом сообщает издание "Страна".

В заметке по поводу годовщины создания нацистского формирования кратко изложена его история, в том числе упоминается, что на момент создания дивизии в нее записались 84 000 украинских добровольцев, проживавших на территории Галичины.

"Молодежь стремилась учиться военному ремеслу, чтобы в дальнейшем стать костяком хорошо вышколенной и сильной армии восстановленного Украинского государства", - написала пресс-служба облгосадминистрации.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский подписал указ "О Годовой национальной программе под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2020 год".

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