На сайте Львовской ОГА поздравили с 77-летием дивизии СС
На официальном сайте Львовской областной государственной администрации разместили поздравление с 77-летие создания дивизии СС "Галичина".
О том, что дивизия входила в состав войск СС нацистской Германии, не упоминается. Об этом сообщает издание "Страна".
В заметке по поводу годовщины создания нацистского формирования кратко изложена его история, в том числе упоминается, что на момент создания дивизии в нее записались 84 000 украинских добровольцев, проживавших на территории Галичины.
"Молодежь стремилась учиться военному ремеслу, чтобы в дальнейшем стать костяком хорошо вышколенной и сильной армии восстановленного Украинского государства", - написала пресс-служба облгосадминистрации.
Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский подписал указ "О Годовой национальной программе под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2020 год".