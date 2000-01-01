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СМИ узнали о расширении полномочий Пентагона | Фото: Thinkstock27.04 09:25   MIGnews.com

Трамп: Пентагон сам установит количество солдат в Сирии

Администрация президента США Дональда Трампа разрешила чиновникам Пентагона "сбросить лимит" численности американского военного контингента в Ираке и Сирии, сообщает в среду, 26 апреля, Reuters со ссылкой на свои источники.

В Пентагоне подтвердили информацию, однако подчеркнули, что число войск неизменно. Как заявили в военном ведомстве, стратегия США избавляет от необходимости увеличения военного присутствия, поскольку направлена на поддержку "местных сил" в борьбе с террористической группировкой "Исламское Государство", также известной как ISIS.

Агентство делает вывод, что решение Трампа существенно расширит полномочия Пентагона, и освободит его от "запутанной" системы ограничений. В результате реальная численность войск США в регионе может оказаться скрыта, чем и воспользуется Белый дом.

Система контроля Force Management Level system была введена в Ираке и Сирии при администрации Барака Обамы. Предыдущий американский президент периодически повышал допустимые лимиты численности войск по мере развития кампаний в Сирии и Ираке. Сейчас, по официальным данным, в Ираке расквартированы 5262 американских военнослужащих, а в Сирии — 503. Однако, как отмечается, в реальности эти цифры могут оказаться выше на несколько тысяч.

В феврале 2017 года командующий американскими войсками в Афганистане генерал Джон Николсон потребовал от Конгресса укрепить несколькими тысячами человек контингент, развернутый в Афганистане. В данный момент в Афганистане находятся около 8,5 тысяч американских военных
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