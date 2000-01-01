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Украина: пьяный мужчина избил журналиста в синагоге | Фото:26.02 18:44   MIGnews.com

Украина: пьяный мужчина избил журналиста в синагоге

Пьяный мужчина ворвался в синагогу на западе Украины и напал на журналиста. Об этом сообщает Аруц Шева.

Инцидент произошел во вторник, 25 февраля, в Виннице, согласно сообщению Эдуарда Долинского, директора Еврейского комитета Украины в Facebook.

Мужчина, которого полиция определила как 42-летнего уроженца соседнего города Ямпиль, "напал на Игоря Бравермана, известного журналиста и члена сообщества, пытаясь задушить его, скручивая ему руки, потом плюнул на портрет Хафец-Хаима и поломал его."

Хафец Хаим - влиятельный раввин, который умер в 1933 году.

Полиции прибыла на место инцидента через 20 минут и задержали нападавшего. Скорая помощь доставила Бравермана в больницу без серьезных травм.


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