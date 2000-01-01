Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Украина обнародуют запись разговора Зеленского и Трампа 25.09 10:15   MIGnews.com

Украина обнародует запись разговора Зеленского и Трампа

Правительство Украины согласилось обнародовать запись разговора Президента Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа, которому грозит импичмент.

Об этом президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп сообщил в Twitter.

Напомним, Дональд Трамп решил опубликовать стенограмму телефонного разговора с Владимиром Зеленским 25 сентября. Теперь согласие на это получено от украинской стороны.

“Госсекретарь Помпео получил разрешение от Правительства Украины опубликовать стенограмму телефонного разговора с их президентом. Они также не знают, в чем дело”, — написал Трамп.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:41
Эдельштейн – новым депутатам: Не забывайте, кто ваш босс
11:25
Названы условия для переговоров между Трампом и Рухани
10:46
Мощный взрыв в Турции: есть пострадавшие
10:30
ЦАХАЛ творит историю: женщина встала во главе эскадрильи
09:41
Рухани неожиданно обвинил Израиль в поддержке ИГИЛ
08:29
Арье Дери обратился к Нетаниягу и Ганцу: народ дал вам силу
08:12
В Marvel уже говорят о сиквеле "Черной вдовы"
07:50
ЦИК: результат "Ликуда" стал лучше
07:14
Конфликт Нетаниягу и Ганца может стоить премьерства обоим
07:00
В Северной Македонии произошла экологическая катастрофа
06:28
Почему забываются сны: появилось научное объяснение
05:30
В Словакии прошли митинги за запрет абортов
04:11
США расширили список санкций в отношении Венесуэлы
03:12
Сиквел «Отряда самоубийц» будет отличаться от первой части
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus