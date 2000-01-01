25.09 10:15 MIGnews.com

Украина обнародует запись разговора Зеленского и Трампа

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Правительство Украины согласилось обнародовать запись разговора Президента Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа, которому грозит импичмент.Об этом президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп сообщил в Twitter.Напомним, Дональд Трамп решил опубликовать стенограмму телефонного разговора с Владимиром Зеленским 25 сентября. Теперь согласие на это получено от украинской стороны.“Госсекретарь Помпео получил разрешение от Правительства Украины опубликовать стенограмму телефонного разговора с их президентом. Они также не знают, в чем дело”, — написал Трамп.