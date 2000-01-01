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В Умани готовятся встречать десятки тысяч хасидов | Фото:25.09 15:33   MIGnews.com

В Умани готовятся встречать десятки тысяч хасидов

Национальная полиция Украины готовится встречать в Умани порядка 20 000 хасидов, которые прибудут на празднование Рош Ха-Шана.

Правоохранители в усиленном режиме обеспечивают в местах паломничества общественный порядок, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Силовики условно поделили территорию паломничества на семь секторов, на которых выделили для патрульных 46 пеших маршрутов, а также разместили 17 стационарных постов, 10 контрольно-пропускных пунктов и два пункта визовой поддержки. Кроме того, в городе развернут ситуационный центр.

По данным МВД, с понедельника, 23 сентября, и до конца массовых мероприятий охранять публичный порядок и безопасность граждан в Умани будет сводный отряд полиции, состоящий из более 550 силовиков из 12 областей страны.

Кроме того, правоохранители взяли места паломничества под круглосуточный контроль.


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