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Гончарук: Украина подготовлена к выявлению коронавируса 24.02 16:11   MIGnews.com

Гончарук: Украина подготовлена к выявлению коронавируса

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство максимально мобилизовано, чтобы не допустить распространения коронавируса в стране.

По словам главы Кабмина, в Украине работает национальный штаб, дважды в день собирающий информацию по стране о выявлении коронавируса.

"Если у человека будут симптомы болезни, каждую область мы подготовили к этому: есть бригады врачей-инфекционистов, которые знают всю процедуру оказания медицинской помощи. Определены больницы, которые готовы принять людей", - написал Гончарук на своей странице в Facebook.

Также премьер-министр добавил, что правительство ежедневно получает от ВОЗ последнюю информацию о том, как развивается вирус, каков в настоящее время инкубационный период и прочем.

"К тому же, мы обнаружили группу стран с рисками заражения, поэтому существует дополнительная процедура контроля рейсов из этих стран: осуществляется проверка температуры тела пассажиров в украинских аэропортах", - резюмировал он.


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