23.05 21:39 MIGnews.com

В Киеве застрелен депутат Верховной Рады

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В Киеве был застрелен депутат Верховной Рады Валерий Давыденко, об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. Отмечается, что тело жертвы было найдено в туалете его кабинета."Тело депутата Валерия Давыденко было найдено со смертельным огнестрельным ранением в голову", - написал Геращенко в своем посте в Facebook, добавив, что полиция и прокуратура расследуют все возможные причины смерти.С мая 2013 года по март 2014 года Давыденко был заместителем министра аграрной политики и продовольствия Украины. Он баллотировался как независимый депутат на прошлогодних парламентских выборах.