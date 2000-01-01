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В Киеве застрелен депутат Верховной Рады | Фото:23.05 21:39   MIGnews.com

В Киеве застрелен депутат Верховной Рады

В Киеве был застрелен депутат Верховной Рады Валерий Давыденко, об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. Отмечается, что тело жертвы было найдено в туалете его кабинета.

"Тело депутата Валерия Давыденко было найдено со смертельным огнестрельным ранением в голову", - написал Геращенко в своем посте в Facebook, добавив, что полиция и прокуратура расследуют все возможные причины смерти.

С мая 2013 года по март 2014 года Давыденко был заместителем министра аграрной политики и продовольствия Украины. Он баллотировался как независимый депутат на прошлогодних парламентских выборах.


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