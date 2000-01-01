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Шведы собрали самолет-разведчик для ОАЭ 23.02 17:33   MIGnews.com

Шведы собрали самолет-разведчик для ОАЭ

Шведская компания SAAB презентовала разведывательный самолет, который специалисты собрали специально для стран Ближнего Востока. Это самолет комплексного наблюдения GlobalEye, у которого есть функции раннего предупреждения и многоцелевого мониторинга.

Объединенные Арабские Эмираты заказали всего три единицы, презентация первого состоялась сегодня на промышленном объекте в шведском Линчепинге.

Контракт с ОАЭ в SAAB подписали в 2015 году, а в 2016-м году решили дозаказать еще один самолет, пишет flightglobal.

GlobalEye оснащен комплексом из радаров и датчиков мониторинга обстановки. Основа для проведения комплексного наблюдения – радиолокатор Erieye Extended Range.
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