Шведы собрали самолет-разведчик для ОАЭ

Шведская компания SAAB презентовала разведывательный самолет, который специалисты собрали специально для стран Ближнего Востока. Это самолет комплексного наблюдения GlobalEye, у которого есть функции раннего предупреждения и многоцелевого мониторинга.
Объединенные Арабские Эмираты заказали всего три единицы, презентация первого состоялась сегодня на промышленном объекте в шведском Линчепинге.
Контракт с ОАЭ в SAAB подписали в 2015 году, а в 2016-м году решили дозаказать еще один самолет, пишет flightglobal.
GlobalEye оснащен комплексом из радаров и датчиков мониторинга обстановки. Основа для проведения комплексного наблюдения – радиолокатор Erieye Extended Range.