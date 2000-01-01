23.01 20:56 MIGnews.com

В Украину не пустили трех российских политиков

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Вечером, 22 января, в киевских аэропортах “Борисполь” и “Киев (Жуляны)” троим российским политикам не позволили пересечь украинскую границу.“Рейсом из Лондона в „Борисполь“ прибыл гражданин России. Как выяснилось, россиянин является представителем провластной политической партии своей страны — „Единая Россия“, бывшим мэром одного из облцентров РФ. Подтвердить цель своего пребывания зарубежный политик не смог, поэтому на основании Закона Украины „О пограничном контроле“ в нашу страну его не пропустили. Сегодня утром, 23 января, россиянин вылетел из „Борисполя“ в Германию”, - говорится в сообщении пресс-службы ГПС Украины."Еще двое российских политиков не смогли пройти пограничный контроль в пункте пропуска „Киев (Жуляны)“. Вчера вечером они прилетели рейсом из Минска. Один из визитеров также представитель „Единой России“, другой — компартии РФ. Оба сообщили, что якобы прибыли в Киев для участия в конференции. Сейчас они возвращены обратным рейсом", - добавили в ведомстве.