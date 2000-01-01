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Экс-представитель Порошенко подозревается в хищении 54 млн 23.01 22:45   MIGnews.com

Экс-представитель Порошенко подозревается в хищении 54 млн

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро подготовили подозрение в присвоении имущества бывшему представителю экс-президента Петра Порошенко в Крыму и уполномоченному Кабмина по делам ЕСПЧ Борису Бабину.

"Сегодня САП и НАБУ попытались вручить мне подозрение по ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением - УП) из-за моей деятельности на посту правительственного уполномоченного по делам ЕСПЧ", - заявил подозреваемый на своей странице в Facebook.

Предположительно, речь идет о так называемом деле "Золотого мандарина", в котором НАБУ проводит расследование по факту вероятного злоупотребления властью и растраты 54 миллиона гривен, которые выводились через аффилированную с экс-нардепом Георгием Логвинским компанию "Золотой мандарин ойл".


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