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Дочь сделала для отца `энциклопедию мемов` 22.02 00:10   MIGnews.com

Дочь сделала для отца "энциклопедию мемов"

16-летняя девочка сделала для своего отца рукописный гайд по мемам, чтобы тот лучше разбирался в интернете.

16-ти летняя дочь американского писателя Джона Эйкаффа подарила отцу рукописную книгу под названием "Новый год — новые мемы". Инструкция состоит из семи частей: "Фразы, которые нужно знать", "Мемы, которые нужно знать", "Мои любимые мемы", "Специальное пояснение про TikTok", "Важные персонажи и стереотипы", "Новые фразы" и "Новые мемы и тренды".

Девушка объяснила изданию Today свою идею: "Отец может отстать от современных мемов, потому что эта культура быстро меняется". Её отец согласился с дочерью: "Обычно к тому времени, когда до меня доходят мемы, они уже выходят на пенсию". Работа над книжкой заняла несколько недель.


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