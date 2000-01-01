22.02 00:10 MIGnews.com

Дочь сделала для отца "энциклопедию мемов"

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16-летняя девочка сделала для своего отца рукописный гайд по мемам, чтобы тот лучше разбирался в интернете.16-ти летняя дочь американского писателя Джона Эйкаффа подарила отцу рукописную книгу под названием "Новый год — новые мемы". Инструкция состоит из семи частей: "Фразы, которые нужно знать", "Мемы, которые нужно знать", "Мои любимые мемы", "Специальное пояснение про TikTok", "Важные персонажи и стереотипы", "Новые фразы" и "Новые мемы и тренды".Девушка объяснила изданию Today свою идею: "Отец может отстать от современных мемов, потому что эта культура быстро меняется". Её отец согласился с дочерью: "Обычно к тому времени, когда до меня доходят мемы, они уже выходят на пенсию". Работа над книжкой заняла несколько недель.