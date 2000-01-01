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Гончарук обвинил Россию в беспорядках из-за коронавируса 21.02 17:17   MIGnews.com

Гончарук обвинил Россию в беспорядках из-за коронавируса

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время часа вопросов к правительству заявил, что массовые протесты, связанные с эвакуацией из Уханя украинских граждан, являются следствием информационной войны.

По мнению Гончарука, паника относительно коронавируса продолжит "раскачиваться". Массовые беспорядки, связанные с размещением на карантин людей, эвакуированных из Уханя, премьер назвал частью информационной войны.

"Те события, которые вчера происходили, по моему мнению, являются следствием, в том числе, и информационной войны, продолжающейся против нашей страны как изнутри, так и извне. Я предполагаю, что провокации продолжатся. Думаю, что информационное поле будут продолжать раскачиваться, чтобы создать панику, чтобы сломить населения, посеять среди нас недоверие и раздор", - заявил он.


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